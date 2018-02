Mehr als 30 professionelle Freie Theater spielen im Land Brandenburg auf Freilichtbühnen, in Kulturhäusern und in Theatern. Ihr Repertoire umfasst Oper, Kinder- und Jugendtheater und Komödie ebenso wie zeitgenössischen Tanz, Ballett, Puppentheater und experimentelles Theater .

Das Land unterstützt auch in diesem Jahr die Freien Theater in Brandenburg mit rund 1,39 Millionen Euro. Die Entscheidung über die Vergabe der diesjährigen Mittel im Rahmen der Fördergrundsätze für Freie Theater hat eine externe Experten-Jury in Abstimmung mit dem Landesverband Freier Theater Brandenburg und dem Kulturministerium getroffen.

110.000 Euro fließen in die Internationalen Tanztage Potsdam und das TANZ-PAKT-Projekt der fabrik Potsdam sowie in das Theaterfestival UNIDRAM Potsdam. Das Piccolo Theater in Cottbus erhält in diesem Jahr 170.000 Euro aus Mitteln des Kulturministeriums, das Theater Poetenpack aus Potsdam 20.000 Euro aus Lottomitteln. Weitere 50.000 Euro fließen in einen Kooperationsfonds, mit dem die Projektarbeit der freien Träger untereinander unterstützt wird. Bewerbungen für eine Förderung im kommenden Jahr können bis zum 31. Mai 2018 im Kulturministerium eingereicht werden.

Aufführungen Freier Theater im Land Brandenburg finden jährlich in rund 70 Städten und Gemeinden statt. Die etwa 2.500 Vorstellungen zogen in der letzten Spielzeit rund 200.000 Besucherinnen und Besucher an. Rund 38.000 Interessierte nahmen an Workshops und Kursen der Theater teil.