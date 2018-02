Das Musikfestival "Haltestelle Woodstock" (poln. "Przystanek Woodstock") wird auch in diesem Jahr stattfinden. Bis zuletzt gab es Zweifel am Fortbestand des Festivals im polnischen Kostrzyn. Am Donnerstag gaben Veranstalter und die Stadtverwaltung der Gemeinde bekannt: Die 25. Auflage des Rockfestivals soll an drei Tagen im August erneut in Kostrzyn über die Bühne gehen.

Schon im vergangenen Jahr wäre das Festival fast geplatzt. Der Innenminister hatte das Großereignis als terrorgefährdet eingestuft. Die Auflagen für die Veranstalter waren so hoch, dass das Event fast abgesagt werden musste.