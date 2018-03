Boris Aljinovic wird zum Barbier von Sevilla. In seinem Musiktheaterstück „Will der Herr Graf“ steht der Schauspieler als erboster Figaro auf der Bühne des Frankfurter Kleistforums. Und er kündigt an, dass dabei ein paar Locken fallen werden. Von Katharina Albrecht

rbb: Herr Aljinovic, Sie stehen in "Will der Herr Graf" zusammen mit dem Saxophonquartett clair obscur auf der Bühne. Wie stellt sich da die Ausgangsituation für das Publikum dar?

Boris Aljinovic: Wir haben in "Will der Herr Graf" nur vier Saxophone auf der Bühne für eine eigentlich voll besetzte Operette. Das heißt, es beginnt damit, dass jemand auf die Bühne tritt und sagt‚ "Meine Damen und Herren wir hatten heute einen Ausfall, das große Orchester ist leider im Streik, die Sänger auch. Wir machen das so: Ich erzähl einfach die Geschichte" ...und dann fängt dieser Typ an zu schwätzen und behauptet, er sei der Barbier.

Dieser Typ, das sind dann Sie. Ist denn die Geschichte, die dann folgt auch für Opernmuffel verständlich, die die Oper von Gioacchino Rossini nicht kennen?

Das ist nicht so wie in der Oper, wo durch die Form der Inhalt manchmal nicht mehr begreifbar ist und man sich damit zufrieden gibt als Kunstprodukt. Das heißt, Sie müssen den Barbier von Sevilla nicht kennen und Sie müssen nicht wissen, was klassische Literatur ist. Es gibt eine klare lustige Geschichte zu erzählen mit toller Musik.

Ihre vier Saxophonisten von claire obscur kennen Sie schon seit 2004, als Sie zusammen den "Karneval der Tiere" inszeniert haben. Wie funktioniert das diesmal?

Die Musiker haben mit vier Instrumenten so einen orchestralen Klang und so einen Schmiss in ihrer Performance, dass es einfach ein Vergnügen ist, denen zuzuhören. Gerade, wenn sie Stücke für größere Orchester spielen. Und wir hatten durch den Karneval der Tiere sehr viel Spaß miteinander und wir mögen uns einfach auf der Bühne. Ich bin da, um eine Geschichte zu illustrieren, die sie sehr lebendig und schmissig spielen.