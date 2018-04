Aufregung am Donnerstagnachmittag an den Uckermärkischen Bühnen in Schwedt: Mitten in der Vorstellung des aktuellen Faust-Stücks musste das Theaterhaus geräumt werden.



Nach Angaben der Feuerwehr hatte ein kleiner Brand den Alarm ausgelöst. Eine Nebelmaschine hatte im Bereich des Bühnenturms Feuer gefangen, daraufhin waren die Brandmelder angeschlagen.



350 Zuschauer, darunter viele Schüler sowie die Schauspieler mussten das Haus verlassen. Die Schwedter Feuerwehr rückte laut der Leitstelle Nordost in Eberswalde mit zwei Löschzügen an.



Das Feuer war zu diesem Zeitpunkt bereits gelöscht, die Einsatzkräfte mussten allerdings noch das Haus belüften, damit der Rauch verschwindet. Größere Schäden richtete der Brand nicht an.



Warum die Nebelmaschine Feuer fing, wird nun untersucht.