Roland Ott wird neuer Intendant in Frankfurt (Oder)

Ab September wird Roland Ott neuer Intendant des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt. Die Stadtverordneten stimmten am Donnerstag seiner Bestellung zu, wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte. Ott folgt damit auf Peter Sauerbaum.



Roland Ott ist Diplom-Musiker und Kulturmanager und hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft. Er wechselt von den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, wo er seit 2013 Marketing- und Vetriebsleiter ist. Berufliche Stationen waren auch London und Salzburg.

Sein neues Amt an der Oder tritt Ott mit der neuen Spielzeit an. Sein Vertrag läuft sechs Jahre.

Der bisherige Intendant Peter Sauerbaum war seit der Spielzeit 2006/2007 in Frankfurt tätig. Der Vertrag laufe nun aus, sagte er. Er wolle sich anderen Aufgaben widmen, unter anderem der künstlerischen Leitung des Choriner Musiksommers.