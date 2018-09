+++ Shoppen ohne Geld - Tauschläden in Frankfurt sind die ersten in Ostbrandenburg +++ Erfolgreicher Saisonstart für die Handballfrauen des FHC +++ Kleinste Kunstwerke auf kleinem Raum: Miniaturausstellung in Fürstenwalde +++ Ostbrandenburger Reaktionen auf das Koalitionsgerangel um Herrn Maaßen +++ Bereifung und Beleuchtung: was bei Fahrten in Polen und bei uns zu beachten ist +++