Neuendorf im Sande - Wie ein Verein ein jüdisches Landgut wiederbelebt

05.10.18 | 18:06 Uhr

Das Jüdische Landgut Neuendorf im Sande ist verkauft und wird nun von einem Verein mit neuem Leben gefüllt. Die Erinnerung an seine wechselvolle Geschichte soll dabei erhalten bleiben. Und die Zahl der Bewohner soll deutlich erhöht werden. Von Angelika Fey

Ein unauffälliges Landgut in Neuendorf im Sande. Vielleicht sind Sie schon mal dran vorbeigefahren ohne zu wissen, dass in seinen Gemäuern ein Stück deutsche Geschichte steckt: Jüdische Jugendliche wurden hier bis in die 30er auf ihre Ausreise nach Palästina vorbereitet. In der Nazi-Zeit war es ein Zwangsarbeiterlager, wo auch der spätere Fernsehmoderator Hans Rosenthal interniert war.



Diese Geschichte wird trotz des jüngst erfolgten Eigentümerwechsels weiterhin erzählt, denn der neue Besitzer bekennt sich zur Erinnerungskultur des Ortes.

Berliner und Brandenburger finden zu einander

Die Geschichte geht so: Eine Gruppe Berliner hat den Traum vom gemeinschaftlichen Leben auf dem Land und sucht einen Gutshof. Auf der anderen Seite hat das Landgut in Neuendorf im Sande im Landkreis Oder-Spree schon seit vielen Jahren auf einen neuen Besitzer gewartet, einen Besitzer, der die Geschichte des Ortes würdigt. Nach einigen Mühen haben die beiden - Landgut und Gemeinschaft – jetzt endgültig zueinander gefunden.

Geldsuche war sehr schwierig

Aufregende Monate liegen hinter der Gruppe. Die Mitglieder mussten Geld auftreiben, Unterstützer finden, ein Konzept entwickeln, sagt Tanja Tricarico vom Verein "Zusammen in Neuendorf Sande". In dieser Zeit hätten sie wahnsinnig viel gelernt, die Umsetzung des Planes sei sehr schwer gewesen. Deshalb seien jetzt auch alle wahnsinnig erleichtert und glücklich. Es gab sehr viele Unterstützer, die an die Gruppe geglaubt haben und gesagt haben: Ja, ihr schafft das. Für Tanja Tricarico war diese Unterstützung sehr wichtig.

500 Tausend Euro kostete das Gelände

Reich seien die 30 Vereinsmitglieder alle nicht, sagt Tricarico. Nur mit der Hilfe von zwei Stiftungen und einer Beteiligungsgesellschaft konnte der Verein das Anwesen erwerben. Für eine halbe Million Euro - von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Damit haben die Vereinsmitglieder das Gelände quasi gerettet vor der Bodenspekulation.

Schwere Vergangenheit als Zwangsarbeiterlager

Dass der Verein den Zuschlag bekam, liegt auch daran, dass die neuen Besitzer das jüdische Erbe des Landgutes würdigen wollen. Denn in den 1930er Jahren gehörte das Anwesen zur Hachschara-Bewegung. Jüdische Jugendliche erlernten Handwerksberufe und Landwirtschaft - als Vorbereitung für die Auswanderung nach Palästina. Doch 1941 wurde das Gut in ein NS-Zwangsarbeiterlager umgewandelt. Viele Bewohner starben in Ausschwitz.

Neue Eigentümer wollen Geschichte erhalten

Um dieses Gedenken hat sich bisher Arnold Bischinger von der Kulturscheue Neuendorf im Sande gekümmert. Er zählt auf die neuen Besitzer. Sie hätten deutliches Interesse signalisiert, das sie an die Geschichte anknüpfen wollen, sie nicht in Vergessenheit geraten lassen wollen. Bischinger ist gespannt, welche anderen Formen und Formate die neuen Besitzer finden werden, um der Geschichte auch in Zukunft ein Gesicht zu geben.

Konkrete Pläne für die Zukunft

Wie auch zu Zeiten der Hachschara steht die Vermittlung von Wissen im Vordergrund. Auf dem Landgut werden künftig Ausbildungsplätze in verschiedenen handwerklichen Berufen angeboten. Zudem sind Ateliers und Kunstprojekte geplant. Die landwirtschaftlichen Flächen werden auf ökologische Landwirtschaft umgestellt. Eine weitere Säule ist die Instandsetzung von Wohnungen und Häusern unter Einbeziehung der Bestandsmieter*innen.

Einwohnerzahl soll deutlich erhöht werden

Ein Pluspunkt der neuen Besitzer: Sie haben zugesichert, die derzeitigen Mieter nicht zu vertreiben. Ingrid Kirchenberg wohnt seit 1967 auf dem Hof und hofft, dass sich nun endlich was tut, vor allem in Sachen Sanierung. Die neuen Eigentümer seien vorwiegend junge Leute, die sich vielleicht doch ein bisschen mehr einsetzen für die Bewohner, hofft Ingrid Kirchenberg. Bisher habe sich da viel zu wenig getan. Nichts los auf dem Landgut Neuendorf im Sande, das war einmal. Denn der Traum der neuen Besitzer ist: Bis zu 100 Menschen sollen einmal auf dem Anwesen wohnen.