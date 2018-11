Kilometerlange Staus bei Kontrollen an der polnischen Grenze

Um gewaltbereite Demonstranten von der UN-Klimakonferenz in Kattowitz abzuhalten, hat Polen vorübergehende Grenzkontrollen eingeführt. Am Frankfurter Autobahn-Grenzübergang in Swiecko stauten sich die Autos kilometerweit. Von Agata Horbacz