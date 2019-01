Michel Nowak|rbb Audio: Antenne Brandenburg | 23.01.2019|14:10 Uhr | Autor: Michel Nowak | Bild: Michel Nowak|rbb

Maler Harald Metzkes wird 90 Jahre alt - "Bilder ohne Gegenstände interessieren mich nicht"

23.01.19 | 15:56 Uhr

Der Wegendorfer Harald Metzkes ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen deutschen Maler. Zuletzt waren seine Bilder im Museum Barberini in Potsdam zu sehen. Und der 90-Jährige sitzt in seinem Atelier bei Altlandsberg schon an neuen Bildern.

Großer Empfang für Harald Metzkes in seinem Atelier in Wegendorf bei Altlandsberg: Künstler, Weggefährten und viele Verwandte, darunter zahlreiche Enkel und Urenkel, feiern den am 23. Januar vor 90 Jahren in Bautzen geborenen Maler. Metzkes zählt zu den bedeutendsten zeitgenössischen deutschen Malern der Gegenwart und den Vertretern der "Berliner Schule". Seine Werke waren in zahlreichen Ausstellungen zu sehen, darunter in der Nationalgalerie in Berlin, aber auch in Brüssel und Moskau. Aktuell gibt es vier Ausstellungen mit seinen Bildern. Rund 1.000 hat er in den vergangenen Jahrzehnten gemalt, aber ans Aufhören denkt der 90-Jährige, der auf einem früheren Bauernhof lebt und arbeitet, noch lange nicht.

Meisterschüler von Otto Nagel an der Akademie der Künste

Andächtig schaut Harald Metzkes auf das Porträt eines jungen, ernst schauenden Mannes. Fast zärtlich berührt der schmächtige Künstler mit den wachen Augen den dunklen Rahmen. Das Bild zeigt ihn selbst im Alter von 20 Jahren. Vor sieben Jahrzehnten hat Harald Metzkes es gemalt. In Bautzen geboren, ging der ausgebildete Steinmetz zunächst zum Kunststudium nach Dresden, später war er Meisterschüler bei Otto Nagel an der Berliner Akademie der Künste. Lebensnah, aber doch mit einer eigenen Handschrift versehen – so sehen seine Bilder aus. "Gegenstände sollten nach bestimmten Gesichtspunkten dargestellt werden", sagt Harald Metzkes, "Bilder ohne Gegenstände interessieren mich übrigens auch nicht."

Sein Verhältnis zu den DDR-Mächtigen war angespannt

Gezeigt hat er seine Werke schon zu DDR-Zeiten in zahlreichen Ausstellungen. Sein Verhältnis zu den Mächtigen galt dabei allerdings als angespannt. Für Künstler habe es aber durchaus eine Nische gegeben. "In der DDR waren so viele Leute in der Kulturpolitik anderer Meinung. Da war es nicht zu umgehen, dass diese Leute in einem kleinen Segment etwas zu sagen hatten." Nach der Wende zog Harald Metzkes mit seiner vor vier Jahren verstorbenen Frau, der Textilkünstlerin Elrid Metzkes, von Berlin nach Wegendorf. Hier sollten in seinem Atelier auch künftig weitere Kunstwerke entstehen: "Mein Ziel ist, dass ich weiter malen kann und zu den tausend Bildern noch einige hinzufüge. Und ich hoffe, dass ich meine sieben Sinne und auch den achten ordentlich behalte", sagt der achtfache Großvater und sechsfache Urgroßvater.

Wenn es geht, malt Metzkes täglich in seinem Atelier

Auf die Frage, wie er sich heute an seinem 90. Geburtstag fühlt, lächelt Harald Metzkes. Das könne er gar nicht so richtig beschreiben, sagt er, schließlich werde er zum ersten Mal so alt. "Vergleichbar mit einer Wildkatze belauere ich mich selbst, was der Körper sagt und der Geist registriert. Daraus kann ich dann ein Protokoll machen", so Harald Metzkes. Dieses Protokoll falle an den meisten Tagen recht günstig für den schmächtigen Mann aus. Und so macht Harald Metzkes bei guter Gesundheit weiter jeden Tag das, was er nach eigener Aussage am besten kann: Malen. Ein weiteres Bild hat er gerade fertiggestellt. Das Porträt zeigt wiederum ihn selbst – diesmal im Alter von 90 Jahren.