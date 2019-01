Der diesjährige Kleist-Förderpreis für junge Dramatikerinnen und Dramatiker geht an Peter Thiers. Der 1991 in Gera geborene Autor erhält die renommierte Auszeichnung für sein Stück "Warten auf Sturm". Die Jury würdigte Thiers für seine überzeugende Parabel auf das moderne Arbeitsleben, die weit über die bloße Beschreibung einer Klassengesellschaft hinausgehe. Thiers´ Stück erzeuge in präzisen Dialogen und klaren Figuren eine düstere Atmosphäre als negatives fiktionales Zerrbild, so die Begründung der Jury.



Peter Thiers hat in Leipzig und Hamburg Dramaturgie studiert und arbeitet seit der vergangenen Spielzeit als Regieassistent am Hamburger Thalia Theater. Mit seinem Stück setzte sich Peter Thiers unter fast 130 Bewerbern um den Nachwuchspreis für junge Autorinnen und Autoren durch.