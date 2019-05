Der Viadrina-Preis der Europa-Universität in Frankfurt (Oder) geht an die Regisseurin Agnieszka Holland. Der Preis ehrt ihr Engagement für die deutsch-polnische Verständigung. In ihren international erfolgreichen Filmen hinterfragt sie Propaganda und Personenkult.

Die Filmregisseurin Agnieszka Holland aus Polen hat den Viadrina-Preis der Europa-Universität Frankfurt (Oder) entgegengenommen. In ihrer Dankesrede bei der Preisverleihung am Donnerstag plädierte sie für ein offenes Europa und warnte vor populistischen und nationalistischen Bewegungen.

Für Dagmara Jajesniak-Quast die Vorsitzende des Kuratoriums des Preises ist die Entscheidung daher selbstverständlich. "In ihrer Kunst, in ihren Filmen greift sie sehr oft problematische Themen der deutsch-polnischen Geschichte auf und sie kann sehr gut unbequeme Themen in die Gegenwart transportieren", sagt sie. Holland zeige auch, wie Dialog zur Lösung vieler Konflikte führen könne.

Agnieska Holland wurde in Warschau geboren und studierte später in Prag. Seit 1981 lebt sie in Frankreich. Dort sowie in Polen und den USA arbeitet sie als Film-Regisseurin. In ihren Filmen hinterfragt sie Propaganda, Institutionen und Personenkult. Ihre Produktionen sind international erfolgreich.

So führte sie in mehrern Folgen der US-Serie "House of Cards" Regie und hat zuletzt bei der Berlinale 2019 ihre neuste Produktion "Mr. Jones" vorgestellt. Die bald 70-jährige hat außerdem zahlreiche Filmpreise erhalten, unter anderem 1992 einen Golden Globe für ihren Film "Hitlerjunge Salomon" und den Silbernen Bären für "Die Spur" bei der Berlinale 2017.