+++ mehrere Autobrände in Fürstenwalde +++ Der Antenne-Wahlcheck +++ Seeadler verhindern den Bau von Windrädern in der Nordwestuckermark +++ Frankfurt will Europäische Kulturhauptstadt werden +++ Neues Memorandum zur Ostbahn +++ 30-jährige Eberswalderin ist Opfer eines Gewaltverbrechens +++