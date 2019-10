Konzertkritik | Seven Ratzke in der Bar jeder Vernunft

Der Entertainer Sven Ratzke war gerade auf Tour mit seinem ersten David-Bowie-Programm, als die Pop-Ikone Anfang 2016 starb. Um Abschied und Bowie geht es auch in Ratzkes Programm "Where Are We Now". Bruno Dietel über einen Abend ohne Wehmut und Trauer.