Der Storkower Künstler Rainer Opolka stellt am Dienstag seine inzwischen bundesweit bekannten Bronzewölfe in Halle auf. Mit der Aktion gegenüber der Synagoge will er auf die Zunahme rechtsradikaler Gewalt aufmerksam machen. Die bedrohlich wirkenden Figuren sollen aufzeigen, was passiert, wenn sich Hass und Gewalt in der Gesellschaft ausbreiten.



Zwischen den etwa zwei Meter großen Wölfen soll ein Banner stehen mit der Aufschrift: "Wir müssen endlich aufwachen. Zeit zu handeln." Gemeinsam mit der Berliner Vorsitzenden des Fördervereins "Denkmal für die ermordeten Juden Europas", Lea Rosh, erklärte Opolka, Halle sei kein Einzelfall. Es gebe in Deutschland tausende gewaltbereite Neonazis und eine AfD, die sich nach rechts radikalisiere. "Wo Polizei abgebaut, Nationalsozialismus-Verharmloser in Talkshows eingeladen und Hassveranstaltungen auf Marktplätzen und im Netz toleriert werden, darf man sich nicht wundern, wenn sich der Hass in Blutorgien wie in Halle entlädt", so die beiden.

Der Storkower Künstler hat in den vergangenen Jahren 80 Wölfe in Bronze gegossen und sie an 16 Orten in Deutschland aufgestellt. Sie waren unter anderem in Chemnitz, Dresden und Potsdam vor der AfD-Zentrale zu sehen.

