Filmpalast in Eisenhüttenstadt muss für immer schließen

Wie alle Kinos in der Region hatte auch der Eisenhüttenstädter Filmpalast im Landkreis Oder-Spree aufgrund der Verbreitung des neuartigen Coronavirus vorübergehend schließen müssen. Am vergangenen Freitag wurde nun bekannt, dass das Kino der Stahlstadt auch nach überstandener Pandemie-Krise nicht wieder öffnen wird.

Gutscheine können Besucher an anderen Filmpalast-Standorten einlösen. Zudem sind am Standort Eisenhüttenstadt bis Mitte Juni Erstattungen möglich.

Um das grassierende Coronavirus einzudämmen, mussten die Kinos in Brandenburg am 17. März ihre Pforten schließen. Zwar hat das Land Brandenburg mittlerweile einige Lockerungen in der Corona-Verordnung erlassen, wann Kinos wieder öffnen dürfen, ist aber nicht bekannt.



Sendung: Antenne Brandenburg, 27.04.2020