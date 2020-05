Frankfurt (Oder) fertigt Kopien von öffentlichen Kunstwerken an

Die Stadt Frankfurt (Oder) lässt von 14 Kunstwerken, die im öffentlichen Raum stehen, 3D-Modelle anfertigen. Mithilfe dieser Modelle sollen Kopien der Originale hergestellt werden, falls die gestohlen werden.

Die Berliner Firma TrigonArt ist mit der Produktion der Modelle beaftragt. Am Dienstag soll sie mit dem Modell des Kunstwerks "Brunnenplastik in Anlehnung an die Bremer Stadtmusikanten" von Lutz Hähnel beginnen.