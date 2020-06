Ein Mädchen, das ein Kissen umarmt. Eine Frau, die eine Maske trägt. Diese beiden Bilder entstehen aktuell an den Seitenwänden der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder). Deutsche und polnische Graffiti-Künstler wollen damit ihren Zusammenhalt in der Corona-Krise untermalen.

Vier Künstler aus dem polnischen Slubice und einer aus Frankfurt (Oder) bringen die Bilder seit Donnerstag und noch bis Sonntag an der Stadtbrücke an der deutsch-polnischen Grenze an. Zu dem Bild des Mädchens, das ein Kissen an sich drückt, erklärte der Frankfurter Künstler P. Banause, es wolle dabei auf den fehlenden Kontakt in der Corona-Krise aufmerksam machen - "Umarmungen, die ich in den letzten zwei, drei Monaten sehr vermisst habe."