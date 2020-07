In diesem Jahr heißt es Internet statt Live-Shows im polnischen Kostrzyn: Auch das größte Musik- Festival Europas, das Pol'and'Rock, findet in diesem Jahr nur im Netz statt. Zum 26. Mal sollte am Donnerstag in der polnischen Nachbarstadt von Küstrin das Festival steigen. Die Konzerte finden nun den Veranstaltern zufolge bis Samstagnacht im Internet statt.

Die Live-Streams sind über Facebook und YouTube zu finden. Die Auftritte der Musiker sind extrem kurz getaktet, jede halbe Stunde wechselt der Akt. Die Künstler melden sich live aus Studios in Warschau und spielen ihre Songs. Und man kann mit ihnen auch chatten.