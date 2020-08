Der diesjährige Brandenburgische Kunstpreis ist am Sonntag in Neuhardenberg (Landkreis Märkisch-Oderland) verliehen worden.

Der Preis habe eine große Bedeutung für Brandenburgs bildenden Künstlerinnen und Künstler - und eine starke Wirkung sowohl in die Szene wie auch in die breite Öffentlichkeit, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Sonntag laut Mitteilung der Staatskanzlei bei dem Festakt. Es sei ein großes Glück und eine starke Botschaft, dass es den Organisatoren gelungen sei, den Wettbewerb und die Preisverleihung trotz der Pandemie durchzuführen, so Woidke weiter.

Woidke appellierte zudem anlässlich des 30. Jahrestags der Deutschen Einheit an die Verantwortung der Bürger. "Wir haben Grund zur Freude", sagte Woidke. "Zugleich sind und bleiben wir aber verantwortlich dafür, Frieden und Menschlichkeit, Freiheit und Demokratie zu bewahren.