Das neu gegründete Forschungszentrum Nachhaltigkeit – Transformation – Transfer der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) hatte Bürger dazu aufgerufen, sich an einem bundesweiten digitalen Logbuch zu beteiligen. Das Ziel: Eine Sammlung und Dokumentation von Veränderungen in Zeiten der Corona-Pandemie. Nun werden die Daten ausgewertet.

Dabei seien höchst unterschiedliche Beobachtungen mitgeteilt worden, sagt Benjamin Nölting, der das sogenannte Citizen-Science-Projekt betreut. "Wir haben alles dabei: Von Leuten die sagen, das erpresst mich, das macht mir Angst bis hin zu sehr diffenzierten und genauen Beobachtungen", so Nölting im rbb. Unter anderem seien den Menschen positive Veränderungen beim Verkehr aufgefallen, wie eine sauberere Luft und eine ruhigere Stadtatmosphäre. Aber auch die vielen Einschränkungen in der Mobilität und im Personennahverkehr seien oft Thema gewesen, so der Wissenschaftler. Mitunter hätten Menschen auch Verschwörungsmythen aufgeschrieben.