Das Theater-Festival "Kleist-Festtage" beginnt am Donnerstag in Frankfurt (Oder). Durch die Corona-Bedingungen werden mehr Eigenproduktionen aufgeführt. Im Rahmen der feierlichen Eröffnung wird auch der Kleist-Förderpreis verliehen. Von Eva Kirchner-Rätsch

Es mussten neue Ideen her, da die existierenden Bühnenstücke darauf ausgelegt sind, ohne Abstandregeln aufgeführt zu werden. Da das Kleistforum selber kein Ensemble hat, hat es neue Stücke in Koproduktion mit anderen Theaterhäusern und Künstlern in Auftrag gegeben. Alles auf die neuen Bedingungen abgestimmt.

Es gibt keine großen Theateraufführungen oder prall gefüllten Zuschauerräume, stattdessen wird es wohl intim, klein und selbstgemacht. Dies sei der Zeit und der Einschränkungen geschuldet, erzählt Florian Vogel, künstlerischer Leiter des Kleistforums über die Entstehung dieses besonderen Theater-Festivals. "Wir haben uns mit Ensembles und Künstlern und Künstlerinnen zusammengeschlossen und haben überlegt: Was können wir denn machen in dieser Zeit und was können wir auf der großen Bühne zeigen?"

Eine dieser Auftragsarbeiten erhält den diesjährigen Kleist-Förderpreis. Magdalena Schrefel wird ausgezeichnet für ihr Schauspiel "Ein Berg, viele". Ein Stück, das hervorragend in diese Zeit passe und auch zum Festivaltitel "Die da drüben", sagt Florian Vogel. "In dem Stück geht es darum, wie das Fremde entsteht, was ist das Fremde und wer sind wir selbst. Das ist ein Thema, dass uns gerade in dieser Zeit sehr bewegt."

Und in dem Schauspiel der in Wien geborenen und jetzt in Berlin lebenden Autorin geht es um Geschichten, die wir uns über die Welt erzählen, ergänzt Magdalena Schrefel. Für sie ist dieser Preise eine besondere Ehre: "Es ist eine sehr große Auszeichnung und es geht damit einher natürlich einfach auch eine bestimmte Form von Aufmerksamkeit." Das Stück "Ein Berg, viele" ist eine Koproduktion mit dem Schauspiel Leipzig.