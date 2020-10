Ein Thema, dass sich durch die Kurzspielfilme im Programm der 17. Provinziale zieht, ist das Abschiednehmen, sagt Sascha Leeske, der das Festival mit organisiert. So etwa in dem französischen Kurzspielfilm "Massaker", in dem zwei Mädchen eine Insel verlassen sollen, weil sich die Familie das Leben dort nicht mehr leisten kann. Der Tourismus hat alles verteuert. "Die Mädchen hecken einen teuflischen Plan aus, sammeln giftige Algen auf der Insel ein und pürieren sie und tauschen sie mit den Slushieis-Ständen für die Touristen aus", erzählt Sascha Leeske. Dieser Film ist damit laut Organisator auch einer der ersten Provinz-Gruselfilme, die sie zeigen.

Die Provinz macht es ihren Bewohnerinnen und Bewohnern nicht immer leicht – und so zieht sich noch ein anderes Thema in diesem Jahr durch die Filme, sagt Festivalleiter Kenneth Anders: "Es geht um Beharrlichkeit, Ausharren, dass Menschen auch in ungünstigen Umständen bei ihrem Pfad bleiben und Eigensinn an den Tag legen."

Die Beharrlichkeit zeigt sich etwa in dem Dokumentarfilm "Ich brauche deinen Händedruck" über eine 94-jährige Frau in einem belarusischem Dorf, die ihre Tochter mit Behinderung pflegt. Doch was aus der Tochter wird, wenn die Mutter mal nicht mehr kann, bleibt offen. "Wer in der Provinz lebt, wird nicht so gut versorgt wie in den Ballungsräumen, er muss auf seine innere Stärke vertrauen", führt Kenneth Anders aus. "Diese Balance, auf sich zu vertrauen und auf andere angewiesen zu sein, wird in der Provinz stärker ausgehandelt als in den Ballungsräumen."