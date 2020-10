Oliver Hohlfeld Audio: Antenne Brandenburg | 19.10.2020 | OT Reinhard Simon | Bild: Oliver Hohlfeld

Schwedt (Uckermark) - Uckermärkische Bühnen feiern 30. Geburtstag

19.10.20 | 14:12 Uhr

In Schwedt gab es vor 30 Jahren neben der Wiedervereinigung einen weiteren Anlass zum Feiern: Die Gründung der Uckermärkischen Bühnen. Das Theater hat die vergangenen Jahrzehnte gut überstanden. Sein Markenzeichen: eine besondere Nähe zum Volk.

"Wo ich bin, ist keine Provinz", behauptete Christoph Schroth im September 1992, als er in Cottbus sein Amt als Intendant des Staatstheaters des Landes Brandenburg antrat. Der Ausspruch ist legendär geworden in der Brandenburger Theaterszene und gilt auch in Schwedt für die Uckermärkischen Bühnen: Wo Theater ist, da ist keine Provinz! Bis heute hat das Haus alle Kürzungs- , Streichungs- und Fusionswellen überstanden und ist seit 30 Jahren ein beliebtes Publikumstheater in der Uckermark.

"Das Gefühl, dass wir die Welt aus den Angeln nehmen können!"

Am 19. Oktober 1990 feierte das Theater die Premiere mit dem Musical "Linie 1". Das Stück spielt in der Szenerie der Berliner U-Bahn-Linie 1. Rainhard Simon, zum damaligen Zeitpunkt seit knapp drei Monaten Intendant des Theaters und Direktor des Kulturhauses, erinnert sich: "Die Premiere, war das Markenzeichen der Uckermärkischen Bühnen: Schau mal an, die können auch Musical! Aber wenn ich die Entwicklung vergleiche bis heute, dann war das ein Anfang. Aber damals war das Gefühl, dass wir die Welt aus den Angeln nehmen können." Nach der Vorführung trat Simon auf die Bühne. Er verkündete den neuen Namen einer neuen Institution: Aus dem Zusammenschluss des Kreiskulturhauses und des Theaters der Stadt Schwedt gingen die Uckermärkischen Bühnen Schwedt hervor.

Erfolgreiches Volkstheater

Inzwischen ist das Programm breit aufgestellt: Varieté, Dramen, Rockkonzerte, Messen, bis hin zur Betriebsweihnachtsfeiern. Und die Uckermärkischen Bühnen können vor allem auf ihr Stammpublikum zählen: Reinhard Simon war bis 2019 Intendant des Hauses, aus seinen 29 Jahren Erfahrung vermutet er, dass sie ein glückliches Händchen gehabt haben. Denn sie sind nah am Zuschauer geblieben und haben das Programm "nicht mit Zwang versucht zu intellektualisieren". Damit hätten sie ein regionales Volkstheater geschaffen.

Corona-bedingt kleine Feier