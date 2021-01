Der 26. "Kleist-Förderpreis für junge Dramatikerinnen und Dramatiker" geht in diesem Jahr an Ivana Sokola. Die 25-Jährige wird für ihr Stück "kill baby" zum Thema Abtreibung ausgezeichnet. Das teilten die Stadt Frankfurt (Oder) und das Kleistform am Donnerstag mit. Die Auszeichnung ist mit 7.500 Euro dotiert.

Die offizielle Preisverleihung mit der Laudatio von Joshua Sobol findet zur Eröffnung der diesjährigen Kleist-Festtage am 30. September 2021 statt. Ivana Sokolas Stück "kill baby" wird an diesem Abend erstmals in Frankfurt (Oder) gezeigt. Die Uraufführung produziert das Nationaltheater Mannheim in Zusammenarbeit mit dem Kleist Forum. Die Regie übernimmt Sapir Heller. In Mannheim wird die Uraufführung Ende September zu sehen sein.