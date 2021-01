imago images/Volker Hohlfeld Audio: Antenne Brandenburg | Anna Bayer | 13.01.2021 | Bild: imago images/Volker Hohlfeld

Netzwerk "Kulturland Brandenburg" - Eberswalde will Industriehallen zum Klingen bringen

13.01.21 | 12:34 Uhr

Die Stadt Eberswalde will 2021 zum kulturellen Hotspot in Brandenburg werden. Der dortige Leiter des Kulturamts, Norman Reichelt, hat ehrgeizige Pläne. Mit Musik und Theater in alten Fabrikgebäuden will er nicht nur Touristen anlocken. Von Anna Bayer

Norman Reichelt ist Berufsmusiker. Schon zu DDR-Zeiten reiste er mit einem Posaunenquintett um die Welt, später spielte er im Orchester der Philharmonie Potsdam. Seit 2019 ist er Leiter des Kulturamtes in Eberswalde. Posaune spielt er nicht mehr, er denkt aber immer noch in Klängen und Tönen. In Eberswalde will er 2021 Konzerte in Industriehallen veranstalten. "Wir wollen die alten Fabrikgebäude mit Musik mit Schauspiel, mit Theater, zum Leben erwecken."

Mai bis November: Kulturveranstaltungen in der ganzen Stadt

Das Land Brandenburg hat 2021 zum "Jahr der Industriekultur" ausgerufen. Kommunen in Brandenburg konnten sich bewerben, um finanzielle Unterstützung für kulturelle Veranstaltungen zu erhalten. Nur etwa die Hälfte der 73 Anträge bewilligte die Jury. Im Wettbewerb um die besten Ideen hat sich die Stadt Eberswalde besonders hervorgetan – und dann den Zuschlag für das mit Abstand größte Projekt bekommen. Das bietet sich an, denn Eberswalde ist prädestiniert dafür, Industriegeschichte aufleben zu lassen: "Wuppertal des Ostens" wurde es wegen seiner Industrieansiedlung genannt. Im Gegensatz zu den Kulturbeauftragten anderer Kommunen hat es Norman Reichelt geschafft, alle, die in Eberswalde mit Kultur zu tun haben, zu mobilisieren. Von Mai bis Ende November werden in den alten Fertigungshallen zahlreiche Künstler aus der Stadt und der Umgebung aktiv sein.

Norman Reichelt in seinem Büro im Kulturamt Barnim (Quelle: rbb/Bayer)

Der Kulturamtsleiter musste sich neu erfinden

Mit seinem kreativen Konzept konnte Reichelt vor der Jury punkten. Ideen entwickeln, neue Wege gehen - das hat der 59-jährige ehemalige Posaunist in seinem Leben auch ganz persönlich lernen müssen. Im Jahr 2001 musste er aufhören, Posaune zu spielen und eine neue Arbeit finden. "Sich neu zu erfinden im Jahr 2001 war nicht einfach, das hat jeder Mensch in der DDR, der seinen Job verloren hat, gemerkt. Ich bin aber niemandem mehr böse, der verursacht hat, dass das Orchester abgewickelt wurde, denn ich hätte so kein anderes Leben kennengelernt," sagt Reichelt.

Kultur als Standortfaktor

Und so lernte Reichelt die andere Seite kennen – organisierte Kultur, anstatt selbst Musik zu machen. Er war Direktor der Robert Schumann Philharmonie in Chemnitz und Geschäftsführer des Museumsparks in Berlin-Rüdersdorf. Die Arbeit in Eberswalde sei mittlerweile sein Traumberuf, sagt er – ihn reize, direkt mit den Künstlern zusammen zu arbeiten. Er sieht das Themenjahr "Industriekultur" als große Chance für Eberswalde. Die Zukunft von Eberswalde liege vor allem im Tourismus, sagt Reichelt. "Wir stehen jetzt an einem Punkt, wo wir mit Kultur nach außen punkten können, und da ist die Kampagne Industriekultur natürlich ein ganz wesentlicher Bereich." Kultur als Standortfaktor – Reichelt will mit dem stadtübergreifenden Kulturangebot nicht nur Besucher anlocken. Er hofft, dass mehr Menschen in die 42.000-Einwohner-Stadt ziehen, die er umfassend mit Kultur versorgen will. Das Themenjahr 2021 soll nur der Auftakt sein.