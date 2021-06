Gründer von Club Tresor Dimitri Hegemann - Berliner Techno-Urgestein bekommt grünes Licht für Club in der Uckermark

dpa/Tagesspiegel/Doris Spiekermann-Klaas Audio: Antenne Brandenburg | 10.06.2021 | Georg-Stefan Russew | Bild: dpa/Tagesspiegel/Doris Spiekermann-Klaas

10.06.21 | 12:11 Uhr

Dimitri Hegemann, der Gründer des Berliner Clubs Tresor, plant, in Prenzlau einen Szenetreff zu eröffnen und ein Open-Air-Festival zu veranstalten. Der uckermärkische Kreistag winkte am Mittwoch einen Zuschuss von über 150.000 Euro durch. Von Georg-Stefan Russew

Dimitri Hegemann, seines Zeichens Gründungsvater des Berliner Technoclubs "Tresor" postete auf Facebook einen Plan. Er wolle in der Uckermark einen Club aufmachen - das war im März. Die Wellen zwischen Templin und Schwedt, der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern und Berlin schwappten hoch. Wenige glaubten wirklich an das Projekt in der Uckermark. Doch in Prenzlau geht was, sagte sich Jugenddezernent Henryk Wichmann (CDU). Auch wenn es nicht eine Kopie des Tresors in der Uckermark werden soll. Man wolle mit Dimitri Hegemann, dem Gründer des Tresors, in Prenzlau ein neues Angebot für Jugendliche schaffen. "Zur Freizeitgestaltung aber auch zur Bildung und natürlich hin und wieder auch zum Feiern", sagte Wichmann am Mittwoch auf dem uckermärkischen Kreistag dem rbb. Er schränkte aber ein, dass sie keinen großen Club daraus machen könnten, der andauernd Partynächte organisiere.

dpa/Schoening Pilotprojekt für einen Tag - Im Berliner Club "Revier Südost" darf zur Probe getanzt werden Die Zahl der Corona-Fälle sinkt weiter - und auch die Berliner Clubszene will wieder zurück ins Leben. Ein Pilotprojekt soll dabei helfen. Für einige Stunden dürfen Freiwillige wieder auf die Tanzfläche.

Grünes Licht von dem Kreistag Uckermark

Hegemann, der auch in der Uckermark lebt, ist ein namhafter Kulturmanager mit besten Verbindungen. 400.000 Euro könnte er vom Bund für ein Festival in diesem Sommer bekommen, wenn der Kreis mit 100.000 Euro gegenfinanziert.



Die Chance auf Club samt Open-Air wollte sich Wichmann offenbar nicht nehmen lassen und brachte das Thema in den uckermärkischen Kreistag am Mittwoch ein. Es wären weitere 50.000 Euro als Mietzuschuss für den Club notwendig. Für die Kreistags-SPD ist das alles zu wackelig. Der Abgeordneter Mike Bischoff befürchtet, dass das nicht nachhaltig funktionieren könne in der Region. Man müsse auch mal was wagen, betont Elisabeth Becker von den Grünen. Das Projekt habe schon jetzt Strahlkraft und es gehe um eine in der Pandemie vernachlässigte Gruppe. Am Ende votierte der Kreistag pro Jugend, für Hegemanns Club und Festival. Wichmann war selig: "Es gibt viele Angebote für den Tag und es wird ein paar wenige Angebote für den Abend und die Nacht geben. Und ich denke, die Balance macht es am Ende auch, dass das Leben für Junge Leute in der Region lebenswert ist."

dpa/Christian Charisius Veranstalter geben Politik Schuld - "Fusion"-Festival wegen Corona-Pandemie erneut abgesagt Die Fusion wirft frustriert das Handtuch: Das legendäre Musikfestival hatte auf PCR-Tests gesetzt - und macht für das Scheitern die zögerliche Politik verantwortlich. Zwei Absagen in Folge. Dafür soll es im Sommer drei alternative Veranstaltungen geben.

"Die Jugend braucht Raum"

Dimitri Hegemanns bekanntestes Projekt ist der Berliner Techno-Club "Tresor". Er ist außerdem Gründer der Initiative "Happy Locals", die eigenen Angaben das kulturelle Leben in Städten und im ländlichen Raum fördern will. Der 68-jährige Berliner Technopionier veröffentlichte im März einen Aufruf auf Facebook: Er suche "junge Macher/innen in Prenzlau, die Interesse haben, einen kleinen Club für elektronische Musik aufzubauen und zu leiten". Er betonte, das Projekt zusammen mit Anwohnern stemmen zu wollen, er selbst wolle nur Unterstützung leisten. "Die Jugend braucht Raum" sagte er, ein Club könne hier Impulse setzen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 10.06.2021, 14:10