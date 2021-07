70 Jahre Eisenhüttenstadt: Im Museum "Utopie und Alltag" ist jetzt eine Ausstellung über die Vergangenheit und mögliche Zukunft der Stadt zu sehen. Der Titel: "Ohne Ende Anfang". In Eisenhüttenstadt sollte nicht nur der Stahl geschmiedet werden, sondern auch der neue sozialistische Mensch. Dafür wollte man einen ganz neuen Stadttypus erschaffen. Statt Vereinzelung wurde auf kollektive Wohnformen gesetzt. Urban, aber grün und licht sollte es sein. So war die Utopie.

Eisenhüttenstadt war eine Art "sozialistischer Film- oder Fotostar", so der Kurator und Kunsthistoriker Alex Drieschner. Doch das änderte sich schon bald. "Ausgehend von der Sowjetunion gab es ab 1955, '56 eine sogenannte Wende im Bauwesen, als man sich stärker dem industriellen Bauen zuwandte, um schneller und billiger bauen zu können", sagt er. Die Grundrisse wurden kleiner, die Fassaden weniger prachtvoll und die Räume niedriger. "Das hat sich bis zum Ende der DDR eigentlich so durchgezogen. Aber der Anfang war eben doch fulminant", erklärt Drieschner.

Eisenhüttenstadt, das von 1953 bis 1961 Stalinstadt hieß, sollte in ganz besonderem Maße eine Vorzeigestadt sein. Das zeigen die viele Fotos und auch die Postkartensammlung in der Ausstellung.

Nahe bei dem sowjetischen Ehrenmal in Eisenhüttenstadt liegt eine Marmorplatte mit der Aufschrift: "An Euch junge Erbauer des Kommunismus". Darunter verbirgt sich die Anweisung, den Stein erst zum hundertjährigen Jubiläum zu öffnen. Als man 1980 die Platte einließ, war man noch voller Enthusiasmus und träumte von womöglich 80.000 oder gar 100.000 Einwohnern - viel mehr als 53.000 sind es allerdings nie gewesen.

Im ersten Ausstellungsaum ist ein Stadtmodell zu sehen, das ausschließlich aus DDR-Alltagsgegenständen gebastelt wurde. Die Modelle der frühen Bauten aus den 1950er Jahren stellte Martin Maleschka aus Zuckerwürfeln nach. Der aus Eisenhüttenstadt stammende Architekt will damit auf den sogenannten stalinistischen Zuckerbäckerstil verweisen. Ein Stil, der am Unesco-Welterbe in der Frankfurter Allee in Berlin noch größer und prächtiger zu sehen ist.

Das Museum Utopie und Alltag dokumentiert die handwerkliche Qualität der Gebäude aus den Anfangsjahren und ihre vielen liebevollen Details. Doch der Baustil wurde als rückwärtsgewandt bespöttelt, da er sich in den Bauformen stark an die Gründerzeit orientierte mit Giebeldach und großen Hofanlagen.

Nach dem Mauerfall verlor Eisenhüttenstadt rapide mehr als die Hälfte seiner Einwohner. Gegenwärtig leben nur noch etwa 23.000 Menschen in der Stadt - und jeder zweite ist über 50 Jahre alt. "Es gibt eigentlich nur wenige Familien, die in drei Generationen noch vor Ort in Eisenhüttenstadt leben", so Florentine Nadolni, die Leiterin des Museums Utopie und Alltag, "also die Enkel wohnen in Münster oder Mannheim, auch wenn einige wenige mittlerweile wider zurückkommen."

Sie zeigt auf einem großen Stadtplan die rot markierten Abrisse. Damit es nicht so hart klingt, spricht man lieber von Rückbau. Teilweise füllen sich jetzt die leeren Flächen mit Einfamilienhäusern. Eine Strategie der Stadt, um zumindest die zusätzliche Abwanderung ins Umland zu stoppen. Der Individualismus, der Wunsch nach dem Eigenheim, siegte über den kollektiven Wohngedanken.

Aber das werde nicht reichen, sagt Florentine Nadolni. "Eisenhüttenstadt ist eine der am stärksten schrumpfenden Städte in Brandenburg und in allen Szenarien deutet die Kurve nach unten."