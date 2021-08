Hoppegarten feierte Rock-Diva - Tamara Danz bleibt auch 25 Jahre nach ihrem Tod unvergessen

dpa-Zentralbild Audio: Antenne Brandenburg | 09.08.2021 | Michael Lietz | Bild: dpa-Zentralbild

09.08.21 | 11:11 Uhr

Es ist schon ein Vierteljahrhundert her, dass die Silly-Frontfrau Tamara Danz starb. Ihr letztes Album, Paradies, entstand, als bereits wusste, dass sie nicht mehr lange hatte. Ein Versprechen hat sie ihren Bandkollegen abgerungen, weiter Musik zu machen.

Musik war ihr Leben: Stets unangepasst schaffte sie als rebellische Sängerin der Band Silly den Sprung an die Spitze. Sie war eine echte Rock-Diva. Schrille Outfits gehörten zu ihrem Stil. Auch politisch engagierte sie sich gegen das Regime. Weggefährten hielten sie für intelligent, unnahbar und radikal. Wenn man es so will, was sie die ostdeutsche Antwort auf Janis Joplin. Mit nur 43 verlor sie den Kampf gegen den Krebs. Das Versprechen, dass ihre Band weiter Musik machen sollte, hielten die Weggefährten. Am Freitag erinnerten Uwe Hassbecker, Jäckie Reznicek und Ritchie Barton in Hoppegarten an Tamara Danz.

3 min Sa 07.08.2021 | 19:30 | Abendschau Mark & Metropole - Erinnern an Tamara Danz Die Sängerin Tamara Danz lebte in Berlin und hielt die Atmosphäre der 1980er Jahre in Hymnen wie "Mont Klamott" fest. Später zog sie nach Brandenburg, wo sie vor 25 Jahren starb. In der Hauptstadt und im Umland ist sie unvergessen. Am Freitag erinnerten ihre Band-Kollegen in der Gemeinde Hoppegarten an die Silly-Frontfrau.



Emotionale Zeitreise

Angekündigt waren eine Lesung und etwas Musik. Für viele wurde der Abend eine emotionale Zeitreise. Der Höhepunkt: Asyl im Paradies, eingesungen kurz vor dem Tod von Tamara Danz, die Stimme vom Band, live begleitet von ihren Bandkollegen. Auch 25 Jahre nach ihrem Tod verblasse die Erinnerung an ihre Frontfrau nicht, erzählen Gitarrist Uwe Hassbecker und Bassist Jäckie Reznicek. "Ihre Stimme ist ja da, sie ist zu hören. Die Lieder sind da und das macht sie weiterlebend in irgendeiner Form", sagt Hassbecker. "Tamara ist auch irgendwie immer bei uns: entweder spricht man über sie oder sagt, was hätte Tamara jetzt gesagt. Irgendwie ist sie immer dabei", ergänzt Reznicek.

Unvergessliche Rockröhre

Angefangen hat alles. 1978 noch unter dem Namen "Familie Silly" war Tamara Danz einem Westberliner Produzenten aufgefallen. Der mietete sich in den Tonstudios des Rundfunks der DDR ein und produzierte die erste Silly-Platte. Bei der Produktion mit dabei war Wolfgang Martin, damals Redakteur und Moderator beim Sender Stimme der DDR. "Da hat sie schon so das erste Mal ihre Rockröhre zum Vorschein gebracht. Das ist in den nächsten Jahren ja noch viel besser geworden. Aber es war mir von Anfang an klar, als ich hier das erste Mal im Studio war und hinter der Scheibe zugehört habe, dass das mal was ganz Großes wird", sagt Martin.

Der Musikexperte Wolfgang Martin sitzt im Garten vor dem Studio "Danzmusik" in Münchehofe und hält sein neues Buch "Paradiesvögel fängt man nicht ein - Hommage an Tamara Danz" in den Händen.

Wolfgang Martin war später Musikchef bei DT64 und bis Rente bei Antenne Brandenburg. Er hat Silly all die Jahre begleitet und jetzt ein Buch geschrieben. Er schreibt auch über den Todestag von Tamara Danz. Eine ganz Große ging viel zu früh: "Ich habe bestimmte Todestage meiner Helden. Ich weiß noch ganz genau was ich an dem Tag gemacht hab, als Elvis Presley oder John Lennon starben. Und so war das auch bei Tamara", sagt er.

Danz-Grab in Münchehofe

In Münchehofe, einem Ortsteil von Dahlwitz-Hoppegarten, ist das Grab von Tamara Danz nach wie vor Pilgerstätte der Fans. In dem Dorf hat die Band nach wie vor auch ihren Proberaum. Das Danz-Studio haben sie es genannt. Und an das Versprechen, haben sich die Musiker wirklich gehalten. Mittlerweile ist Silly wieder gut im Geschäft und bringt im September sogar eine neue Platte raus. Anna R., ehemals Rosenstolz-Sängerin, und Julia Neigel teilen sich den Gesang. Sendung: Antenne Brandenburg, 09.08.2021, 14:10 Uhr