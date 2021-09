Junge Menschen an klassische Musik heranführen, ist wahrlich keine leichte Aufgabe. Denn wenn die Themen bekannter Werke nicht gerade in modernen Remixen auftauchen, gelten Mozart, Bach und Co nicht unbeding als cool. Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt (Oder) versucht es mittels moderner Technik trotzdem. Das Konzept: Das Orchester wird mit Smartphone-Klängen begleitet, die die Jugendlichen selbst erzeugen. Am Donnerstag wird die Idee bei dem Konzert "Spannungsfelder" in die Praxis umgesetzt. Dabei steht das Staatsorchester gemeinsam mit Siebtklässlern des Frankfurter Karl-Liebknechts in der Messehalle in Frankfurt (Oder) auf der Bühne.