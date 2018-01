Der Zuschauer Berlin Donnerstag, 18.01.2018 | 19:49 Uhr

Aus meiner Sicht sollte das WSA im Frühjahr (Ende April / Anfang Mai) mindestens zwei oder drei Zeitfenster schaffen, in denen die Schleuse kurzzeitig in Betrieb gesetzt wird, damit Leute die Möglichkeit haben, ihre größeren Boote aus dem abgeschnittenen Bereich hinauszubringen und in eine andere Gegend zu verlegen. Ansonsten würden hohe Kosten für Landtransporte anfallen, das könnte man auf diese Weise vermeiden. Wenn die Schleuse mehrmals für einige Stunden genutzt wird, dann wird sie ja wohl nicht gerade in diesem Augenblick einstürzen...