"Zwischen August 2013 und September 2014 soll der Angeklagte in seiner Eigenschaft als Horterzieher vier Kinder im Alter von sieben und neun Jahren sexuell missbraucht haben, wobei er sexuelle Handlungen an den Kindern und vor den Kindern vorgenommen haben soll", sagt Gerichtssprecher Jasper Schüler.

Am Landgericht Frankfurt wird ab Mittwoch ein schwerer Fall von Kindesmissbrauch verhandelt. Dem 27-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, Kinder in seiner Obhut sexuell missbraucht zu haben. Er hat ein Jahr lang als Horterzieher in Schöneiche bei Berlin gearbeitet. Nun muss sich der Mann vor Gericht verantworten.

Laut Anklage soll er die Kinder unter anderem in den Keller des Hortes gelockt haben. Dort sollten sie sich ausziehen, so dass er sie berühren konnte. Außerdem soll er mehrfach Kinder auf den Schoß genommen und sie im Schritt angefasst haben. Auch habe er von den Jungen Zungenküsse gefordert.

Doch dazu kam es am ersten Prozesstag nicht. Der Angeklagte bestritt weiterhin die Taten. Am Mittwoch mussten deshalb die ersten Kinder vor Gericht aussagen, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Sollten sich die Vorwürfe gegen den Angeklagten bestätigen, droht ihm eine Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren. Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt. Bereits in der kommenden Woche soll es in dem Verfahren ein Urteil geben.