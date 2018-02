Also leere Ölfässer, Reifenstapel und Kegel mit dem Schneeschild auf einen bestimmten Punkt schieben. Dass das gar nicht so einfach ist, wird beim Blick aus der Fahrerkabine deutlich. Denn während der Trainer den Kegel sieht, kann Fahrer Enrico Helmke ihn nur erahnen.

Nicht weniger knifflig ist das nächste Hindernis. Das Schneeschild muss auf einer vorgegebenen Linie genau platziert werden. Geschicklichkeit und auch Geschwindigkeit sind bei der Schneeflug-WM gefragt, denn für die rund 800 Meter lange Strecke haben die Fahrer nicht ewig Zeit, erklärt Andreas Müller. Vier Minuten und 20 Sekunden sind es genau, wenn der Schneepflug-Fahrer die volle Punktzahl erreichen will.

Die will auch Enrico Helmke. Der 38-jährige Straßenwärter tritt für das Team der Autobahnmeisterei Rangsdorf an und will hoch hinaus. Als Mindestziel sieht er den Sprung auf das Treppchen, also die Bronzemedaille.