Im Dom von Fürstenwalde haben am Mittwoch rund 400 Trauergäste an die beiden Polizisten erinnert, die vor einem Jahr in der Nähe von Beeskow getötet wurden. Zahlreiche Polizisten und Freunde waren gekommen, um den Angehörigen der drei Opfer in dieser schweren Stunde beizustehen.

Wer ist dieser Mann, der am 28. Februar 2017 in Müllrose bei Frankfurt (Oder) seine eigene Großmutter brutal niederschlägt und ersticht und auf der Flucht vor der Polizei in Oegeln bei Beeskow zwei Polizisten überfährt? Ein Protokoll des Schreckens. Von Michael Lietz

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erklärte, er könne sich noch gut an den 28. Februar 2017 erinnern. "Ich habe gerade die Kabinettssitzung vorbereitet, als ich die schreckliche Nachricht erhalten habe", sagte er. "Ich bin dann sofort hier hergefahren und habe das Entsetzen in den Augen der Polizisten gesehen. Es ist eine unglaubliche, eine schreckliche Geschichte, die da passiert ist."

"Sie haben ihr Leben für uns alle gegeben", sagte Woidke weiter. Er sei froh, dass das Gedenken an die zwei getöteten Polizisten bei der Polizei weiterleben werde. Am Mittwoch wurde eine Gedenktafel an die Polizeiwache in Fürstenwalde übergeben, die dort in den nächsten Tagen installiert werden soll.

Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) erklärte: "Ich denke, es ist sowohl für die Familien als auch für die Kollegen sehr wichtig, denn sie brauchen auch das Gefühl, dass man ihre Angehörigen, ihre Kollegen nicht vergisst, sondern sie noch immer in den Gedanken und in den Herzen hat."