Wenn es in den Beinen zwickt, im Kopf brummt oder die Nase läuft, dann gehen Neulewiner zum Arzt ihres Vertrauens - und das schon seit einem halben Jahrhundert. Dr. Rainer Fricke ist 78 Jahre alt und begleitet die Menschen in dem knapp 600 Einwohner zählenden Dorf im Oderbruch schon seit 1968.

Der im Februar 1968 frisch gebackene Allgemeinmediziner wollte aufs Land, von Anfang an, erzählt er. Ein Onkel von ihm war auch Landarzt, dass fand er toll. Den Schritt, im Oderbruch an der Grenze zu Polen sesshaft zu werden, hat er nie bereut - zur Freunde seiner Patienten. Rund 5.000 hat er insgesamt in seiner Kartei, bis zu 100 kommen pro Tag. Dazu kommen zahlreiche Hausbesuche - es gibt stets viel zu tun für den mittlerweile 78-Jährigen.

Es fällt ihm schwer, den Beruf an den Nagel zu hängen. Auch weil es schwierig ist, einen Nachfolger zu finden. Doch er hat "da was in Aussicht". Auch deshalb kann sich der Landarzt über sein Jubiläum freuen. Seit geraumer Zeit schon sucht der Landarzt nach einem Nachfolger und verrät am Mittwoch: "Ja, ich habe jemanden gefunden". Und deshalb freute sich der Landarzt zum Jubiläum gleich dreimal. Über die 50 Jahre, den baldigen Ruhestand und die Gartenarbeit, für die er dann Zeit hat.