Weil er 71 Flüchtlinge illegal nach Deutschland gebracht haben soll, muss sich seit Dienstag ein 46-jähriger Mann vor dem Amtsgericht Frankfurt (Oder) verantworten. Die Anklage wirft dem türkischen Lastwagenfahrer das Einschleusen von Ausländern in zwei Fällen vor. Er habe die Menschen bei den Lastwagen-Transporten bewusst in Lebensgefahr gebracht, sagte Staatsanwalt Martin Kramberg zum Prozessauftakt. Der Angeklagte selbst schwieg zunächst zu den Vorwürfen.

Die Beamten hatten den LKW in den frühen Morgenstunden des 16. September 2017 Nahe der Autobahnabfahrt Biegener Hellen kontrolliert , rund 12 Kilometer westlich der Grenze zu Polen. Der LKW mit türkischer Aufschrift auf den weißen PLanen war in der Türkei gemeldet. Den Angaben zufolge war die Ladefläche des LKW verplombt, die Fahrt hatte mutmaßlich zwei Tage zuvor in Timisoara bei Rumänien begonnen.

Am ersten Verhandlungstag sagten mehrere Polizisten aus, die den LKW kontrolliert und später die Spuren ausgewertet hatten. Eine Beamtin beschrieb, wie sie die Menschen auf und neben der Ladung hockend aufgefunden hatte. Der Fahrer soll bei der Kontrolle einen ruhigen Eindruck gemacht haben. Dass dem Fahrer auch für eine mutmaßliche LKW-Schleusung Ende August angeklagt wird, liegt laut Ermittlungsbeamten durch Stempel in seinem Pass, Daten einer bei ihm gefundenen SIM-Karte und aufgrund von Mautdaten nahe.

Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) sind die beiden Fälle der in LKWs geschleusten Flüchtlinge noch kein Anzeichen für eine neue Fluchtroute. Sowohl das Fahrzeug als auch die Anzahl der geschleusten Personen seien allerdings ungewöhnlich, sagte Ulrich Scherding, Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder).

"Straftäter beoachten, was die Ermittlungsbeamten tun und versuchen, sich darauf einzustellen", sagte Scherding. "Es ist durchaus denkbar, dass die Kontrolldichte an den Autobahnen dazu geführt hat, dass sie dazu übergehen, geschleuste Personen zu verstecken und nicht mehr offen in einem PKW fahren zu lassen, in den jeder reinschauen kann", sagte er. Dies wolle man weiter im Auge behalten.