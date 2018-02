Ein 27-jähriger Horterzieher aus Schöneiche (Landkreis Oder-Spree) ist am Donnerstag vor dem Frankfurter Landgericht zu zwei Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt worden. Die Anklage sah es als erwiesen an, dass er Kinder sexuell missbraucht hat. Nach Ende des Prozesses lagen sich die Mutter eines zum Tatzeitpunkt siebenjährigen Sohnes und ihre Anwältin Anja Bothe in den Armen. Das Kind wurde von dem Verurteilten missbraucht. Bothe zeigte sich mit dem Urteil zufrieden, weil sie eine Haftstrafe ohne Bewährungsfähigkeit erreicht hätten, sagte sie im Anschluss.



Zwischen 2013 und 2014 soll sich der 27-Jährige als Erzieher in einem Hort in Schöneiche an insgesamt vier Jungen im Alter zwischen sieben und neun Jahren vergangen haben. Noch zu Prozessbeginn bestritt der Mann die Taten. Für ihn sei es eine Racheaktion der Kinder und eines Vaters gewesen. Der Angeklagte argumentierte vor Gericht damit, dass der Vater nicht gewollt hätte, dass ein homosexueller Erzieher wie er sein Kind betreue.