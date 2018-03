Audio: Antenne Brandenburg | 15.03.2018 | Bild: TV-Sender "Slubice.tv"

Überfall mit Vorschlaghämmern - Unbekannte rauben Wechselstube in Slubice aus

15.03.18 | 18:32 Uhr

Die Täter scheinen Routine zu haben: In Slubice, Frankfurts polnischer Partnerstadt, ist eine Wechselstube überfallen worden. Drei Maskierte schlugen mit Vorschlaghämmern auf das "Kantor" ein. Es ist nicht der erste Überfall dieser Art in letzter Zeit. Von Stefan Kunze

Bilder wie aus einem Gansterfilm - nur dieser Überfall in den frühern Morgenstunden am Donnerstag ist echt. Drei mit dunklen Kapuzen und Sturmhauben bekleidete Männer gehen in eine Wechselstube im polnischen Slubice. Zwei schlagen sofort mit Vorschlaghämmern auf die Panzerglasscheibe des Kassenraums ein. Nach 15-20 Schlägen geht die Scheibe zu Bruch, die Männer langen über den Tresen und stopfen sich Geld in die Taschen und in einen Papierkorb, dann flüchten sie. Seit Jahresbeginn ist es bereits der dritte Überfall auf ein "Kantor" (auf polnisch Wechselstube) in der Nachbarstadt von Frankfurt (Oder).

Brücke über die Oder von Frankfurt (Oder) nach Slubice | Bild: imago stock&people

Eine Minute dauert der Überfall, dann sind die drei Täter weg

Nicht nur im Stadtzentrum von Slubice sind etliche Wechselstubben, sondern auch an der ulica transportowa, der Verbindungsstraße zwischen der polnischen Autobahn 2 und dem großen Basar in Slubice, gibt es noch einige. Manche haben rund um die Uhr geöffnet. Polnischen Medien zufolge wurde schon am 22. Januar eine Wechselstube an der ulica transportowa überfallen, nach einem ähnlichen Muster wie am frühen Morgen des 15. März.



Die Täter fahren mit einem Kleintransporter vor, gehen in die Wechselstube und zertümmern die Panzerglasscheibe. Der Timecode der Videoaufzeichnung belegt, dass der Überfall nur eine knappe Minute dauert. Es geht so rasend schnell, dass die Täter offenbar auch einige Scheine auf dem Boden zurücklassen.



3:11 Uhr und 46 Sekunden - Die Täter greifen durch die zerborstene Scheibe und stopfen Geld in ihre Taschen | Bild: TV-Sender "Slubice TV"

Die polnische Polizei sucht Zeugen

Wieviel Geld die Täter erbeuten konnten, ist unklar. Auch Polizeisprecherin Magdalena Jankowska wollte dazu "aus ermittlungstaktischen Gründen" nichts sagen. Obwohl die Mitarbeiterin der Wechselstube an einer Tankstelle an der ulica transportowa sofort den Alarmknopf betätigte, konnten die drei Männer fliehen.



Polizei und Sicherheitsdienst waren fünf Minuten später am Tatort. Laut der polnischen Interseite Slubice24 sollen die Täter russisch gesprochen haben, einer soll auf der Flucht seine Sturmhaube verloren haben. Deswegen haben die Slubicer Ermittler auch schon Spürhunde eingesetzt. Bisher allerdings ohne Erfolg. Deshalb sucht die polnische Polizei jetzt Zeugen.



Denn in der Grenzstadt an der Oder geht sie Sorge um, dass sich die Serie der Raubüberfälle auf Wechselstuben ausweiten könnte oder Nachahmungstäter anlockt. Bei einem weiteren Überfall im Februar versuchte eine Person mit einem waffenähnlichen Gegenstand Geld zu erbeuten. Der Überfall wurde erfolglos abgebrochen. Sendung: Antenne Brandenburg, 15.03.2018, 15:10 Uhr