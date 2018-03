In Bad Saarow erinnert eine neue Ausstellung an einen der berühmten Kurgäste. Maxim Gorki hätte am 28. März 150. Geburtstag. Einige Werke des russischen Schriftstellers wie „Die Mutter“ oder „Nachtasyl“ waren sogar Pflichtlektüre in DDR-Schulen. In den Jahren 1922 und 1923 hielt er sich mehrere Monate im märkischen Bad Saarow auf.