dpa Audio: Antenne Brandenburg | 22.03.2018 | Autorin: Uta Schleiermacher | Bild: dpa

Vertrauliche Spurensicherung bei Vergewaltigung - Die äußeren Wunden verblassen schnell

22.03.18 | 18:07 Uhr

Die Täter sind meist Freunde, Verwandte, Ehepartner: Vergewaltigungen passieren oft im engen Umfeld. Zur Polizei gehen daher nur wenige Betroffene. Die vertrauliche Spurensicherung in einer Klinik verschafft Bedenkzeit - auch jahrelang.



Viele Opfer, die eine Vergewaltigung erlebt haben, zeigen diese nicht sofort an. Im Klinikum in Frankfurt (Oder) gibt es deshalb eine sogenannte vertrauliche Spurensicherung: Dort sichern Ärzte schnell und vertraulich Beweise für die Tat, sodass diese auch vor Gericht Bestand haben.

Rückzug statt Anzeige

Vielfach werden Frauen Opfer. Angst und Scham vieler Frauen, die Opfer einer Vergewaltigung wurden, seien groß. Manche stünden danach oft richtiggehend unter Schock, sagt Ewa Sienkiewicz-Hippler, Mitarbeiterin der Opferberatung Frankfurt (Oder). Anstatt den Täter anzuzeigen und das Schreckliche wieder und wieder zu erzählen, möchten die meisten sich einfach nur zurückziehen. "Sie versuchen, das komplett zu verdrängen und so zu tun, als ob nichts gewesen wäre", erklärt die Psychologin. "Was es wirklich mit ihnen macht, realisieren die Frauen erst später, wenn sie nicht schlafen können, wenn sie plötzlich wieder die Bilder von der Tat sehen, wenn sie das einfach nicht in Ruhe lässt."



Spuren sind schnell verschwunden

Direkt nach der Tat sind die meisten Betroffenen also oft gar nicht in der Lage, zur Polizei zu gehen. Doch schon nach einer warmen Dusche sind Dreck oder Sperma schnell verschwunden. Auch blaue Flecken oder Kratzer verblassen nach wenigen Tagen. Dabei sind solche Spuren wichtig, um die Tat auch noch Jahre später nachweisen zu können. Chefärztin Christiane Richter-Ehrenstein hat daher die vertrauliche Spurensicherung am Klinikum Frankfurt etabliert.

90 Prozent aller Vergewaltigungen fänden mit einem bekannten Gegenüber statt. "Wenn der Übergriff im engen Freundeskreis oder der Familie passiert, dann haben Frauen große emotionale und psychische Hindernisse, die sie hemmen, in dem Moment den Namen des Täters zu nennen." Das ginge sie als Ärztin aber auch gar nichts an, sagt die Gynäkologin. "Ich will nur Hilfe leisten, und da ist die vertrauliche Spurensicherung eine zusätzliche Möglichkeit."

Beweise gerichtsfest sichern

Alles, was Chefärztin Richter-Ehrenstein braucht, um die Beweise zu sichern, befindet sich in einer extra vorbereiteten Pappbox. Haare oder Unterhose kommen in verschließbare Plastiktütchen, Blut oder andere Flüssigkeiten in Röhrchen. Für Fotos von Wunden oder Abdrücken liegt eine Speicherkarte bereit. Der Pappkarton wird bis zu zehn Jahre aufbewahrt. Zur Anzeige drängt sie nicht. "Wir lassen es den Frauen komplett offen, wir können sie medizinisch sofort versorgen, oder auch aufnehmen, wenn sie Schutz brauchen", sagt sie. "Die Polizei braucht ihre Anzeige, das brauchen wir nicht." Dass das Angebot bisher nur selten genutzt wird, führt sie vor allem darauf zurück, dass die Möglichkeit der vertraulichen Spurensicherung wenig bekannt sei.

An vier Kliniken in Brandenburg

Die äußeren Spuren einer Vergewaltigung sind oft schnell verschwunden. Die inneren Verletzungen bleiben länger. Wer bei einer späteren Anzeige auf Beweise aus der vertraulichen Spurensicherung zurückgreifen kann, hat bessere Chancen, dass die Täter auch verurteilt werden - oder dass die Polizei überhaupt ermittelt. An insgesamt vier Kliniken in Brandenburg, neben Frankfurt(Oder) auch in Potsdam, Cottbus und Neuruppin sowie in der Gewaltschutzambulanz der Berliner Charité können Betroffene schnell und vertraulich Beweise für die Tat so sichern lassen, dass sie auch vor Gericht bestand haben. Für den Fall, dass sie - oder er - sich das mit einer Anzeige doch noch mal anders überlegt.