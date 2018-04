Viele Ostbrandenburger kaufen ihr Pflanzenschutzmittel im benachbarten Polen, um sie dann in ihren heimischen Gärten anzuwenden. Doch die Chemiekeulen sind in Deutschland verboten. Von Moses Fendel

Im Gartencenter am Rand von Slubice, wenige Kilometer hinter der Grenze, herrscht an diesem Frühlingsnachmittag großer Andrang. Unter den Autos auf dem Parkplatz sind etliche mit deutschem Kennzeichen. Auf dem Ladentisch steht eine beeindruckende Palette von Pflanzenschutzmitteln: Unkrautvernichter, Spritzmittel gegen Insekten und Pilze, Gift gegen Nagetiere.

Häufig sind Pflanzenschutzmittel in Polen billiger als in Deutschland. Deshalb kaufen viele Ostbrandenburger ihr Spritzmittel gegen Insekten und Pilze auch dort. Doch was die meisten nicht wissen: Die Chemikalien sind hierzulande verboten.

Die Chemie für den Garten ist auch bei den Kunden aus Deutschland beliebt, sagt ein Verkäufer: "Alles, was wir hier verkaufen, ist in Polen legal. Was die Kunden dann damit machen, müssen die Behörden kontrollieren."

Was in Polen kein Problem ist, kann allerdings in Deutschland schnell zu einem werden. Michael Morgenstern vom Frankfurter Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) warnt: "Polnische Pflanzenschutzmittel dürfen in Deutschland nicht verwendet werden, weil sie in Deutschland nicht zugelassen sind und vor allem, weil sie nicht auf Deutsch gekennzeichnet sind."