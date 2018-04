Seit Sonntagnacht rollen die Laster auf der Autobahn 12 bis Mittwoch in Richtung West. Dann, ab Wochenmitte in umgekehrter Richtung. Pro Jahr sind das mehr als 3,6 Millionen mautpflichtige LKW. Alles auf nur zwei Spuren. Eine Erweiterung ist nicht in Sicht.

Autor: Michael Lietz