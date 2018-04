Biogärtner Valentin Kätzl baut für die Mitglieder der solidarischen Landwirtschaft "Ackerbande" Obst und Gemüse an. Die finanzieren den Anbau vor und bekommen die komplette Ernte. Sehen so die Höfe der Zukunft aus? Von Robert Schwaß

Ramona Adam gehört auch zur "Ackerbande". Die 57-Jährige wohnt zwar in Lebus und hat auch einen eigenen Garten, aber das Ackern in der Gemeinschaft macht ihr Freude. Ihr ist es wichtig, zu sehen, wo ihr Essen herkommt. Per Hand, erzählt sie, habe sie auch schon Kartoffelkäfer von den Kartoffelpflanzen gesammelt. Die solidarische Landwirtschaft produziert für die Mitgliedergruppe genau so viel, wie die Mitunternehmer auch benötigen.

Nachhaltigkeit ist dem Biogärtner Valentin Kätzl sehr wichtig. Er sagt, dass er keinen Überschuss produzieren müsse. Bei insgesamt 50 Mitgliedern der "Ackerbande" braucht er auch nur 50 Salate pro Woche zu produzieren. Das ist die Beute, die unter den Mitgliedern aufgeteilt wird.

Einmal pro Woche wird die Ernte in einen Biomarkt nach Frankfurt gefahren. Dort kann jeder, der selbst gern mitmachen möchte, Informationen über die erste Frankfurter "Ackerbande" bekommen.