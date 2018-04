Im Stadtzentrum von Frankfurt (Oder) ist bei Bauarbeiten am Lennépark eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Dabei handelt es sich um eine 50 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg deutscher Herkunft mit russischem Zünder.



Sie soll noch am Dienstag entschärft werden. Seit 18.30 Uhr ist deshalb ein Sperrkreis von 500 Metern rund um den Fundort eingerichtet. Anwohner innerhalb des Sperrkreises müssen ihre Häuser verlassen. Betroffen sind etwa 440 Gebäude, insbesondere Wohnhäuser und schwerpunktmäßig Hochhäuser sowie einige Straßen in der Innenstadt. Die Stadtbrücke bleibt zwar geöffnet, dennoch muss an einigen Stellen der Verkehr in der Innenstadt umgeleitet werden.