In der Nacht zum Mittwoch ist eine Fliegerbombe in Frankfurt (Oder) unschädlich gemacht worden. Sprengmeister Farbig sprach im rbb von einem relativ schwierigen Einsatz. Zudem hatten einige sture Anwohner sich geweigert, ihre Wohnungen zu verlassen.

Die Weltkriegsbombe, wegen der die Polizei am Dienstagabend den Lennépark in Frankfurt (Oder) zum Teil geräumt hatte, ist entschärft worden. "Alle Betroffenen können zurück in ihre Wohnungen", teilte die Polizei Brandenburg am frühen Mittwochmorgen mit.

Sprengmeister Ralf-Tore Farbig sprach von einem relativ schwierigen Einsatz. Der Federrring des Zünders sei relativ stark korrodiert gewesen, sagte Farbig dem rbb. Deshalb habe man Mühe gehabt, ihn rauszubekommen, ohne den Zünder zu beschädigen.