Absolventen streben in die Wirtschaft

10 Milliarden Euro mehr stehen für etwa 2 Millionen Bedienstete im öffentlichen Dienst zur Verfügung. Arbeitgeber hoffen, mehr Fachpersonal in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes zu binden - auch in der IT Branche. Studenten der TH Wildau sind nicht überzeugt.