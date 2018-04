Feuerwehr in Prenzlau kämpft mit Flut von Fehlalarmen

Etwa 200 Mal im Jahr rückt die Feuerwehr in Prenzlau aus - und jeder dritte Einsatz wird im Nachhinein als Fehlalarm eingeschätzt. Grund dafür sind schlecht gewartete Brandmeldeanlagen in Pflege-, Alten- und Flüchtlingsheimen. Im benachbarten Brüssow hingegen kommt es jährlich nur zu rund drei Fehleinsätzen.



Die Fehlalarme führen bei den freiwilligen Feuerwehrleuten in Prenzlau zu Frust, sagt Wolfgang Drewlo vom Kreisfeuerwehrverband Uckermark. "Bei den Kameradinnen und Kameraden ist natürlich die Stimmung irgendwann frustrierend, wenn man mitten in der Nacht oder selbst am Wochenende vom Kaffeetisch der Familie weggerissen wird, bloß weil da irgendeine Fehlalarmierung ist."