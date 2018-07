In den Sommerferien stecken die Brandenburger Landkreise richtig Geld in ihre Schulgebäude. Denn viele Schulen sind marode. Doch nicht überall werden die Bauunternehmen bis zum Ferienende fertig sein. Von Katja Geulen

Alte Fenster und Türen stehen vor dem Schulgebäude, auch ganze Wände und der Fußboden im Erdgeschoss der Philipp-Hackert-Schule in Prenzlau werden herausgerissen. Eine komplette Modernisierung nach energetischen Gesichtspunkten und im Sinne des Brandschutzes hat begonnen. Mehr als zwei Millionen Euro hat der Landkreis Uckermark dafür eingeplant. Weitere vier Schulen in Templin, Schwedt, Angermünde und Prenzlau profitieren von der Investitionsfreude des Kreises.

Neues Dach, Dämmung, neue Leitungen - so eine Rundum-Sanierung lässt sich allerdings nicht in sechs Wochen Sommerferien durchziehen. Die Baumaßnahmen werden also voraussichtlich noch anderthalb Jahre andauern – bei dann wieder laufendem Schulbetrieb. Erst wird die eine Hälfte des Gebäudes modernisiert, dann die andere. "Uns nervt etwas, dass wir dann eine Weile den Haupteingang nicht nutzen können und es für viele Schüler umständlich wird, in ihre Räume zu kommen", sagt Schulleiter Flöter. Dafür habe man aber im Anschluss endlich eine Cafeteria.

So wie an der Hackert-Schule om Prenzlau sieht es im Moment in ganz Ostbrandenburg aus: Überall wird gebaut. Insgesamt mehr als 30 Millionen Euro – oft aus Eigenmittel aber auch aus Landes- und Bundesgeldern – fließen dafür allein an den kreiseigenen Schulen. Auch Frankfurt(Oder), Oder-Spree, Märkisch Oderland und Barnim nutzen die Ferienzeit für Sanierung und Instandhaltung ihrer Schulgebäude.

Auch in den vergangenen Jahren habe man bereits viel Wert auf Investitionen in die Bildungseinrichtungen gelegt, sagt der Kreissprecher von Oder-Spree, Mario Behnke. 2018 fließen knapp 15 Millionen Euro in die Schulen des Landkreises. Ganz unterschiedliche Baumaßnahmen werden momentan durchgeführt: von Verbesserungen der Raumakustik im Gymnasium Fürstenwalde bis zu neuen Außenanlagen in Eisenhüttenstadt. In Erkner wird zum neuen Schuljahr ein komplett neuer Gebäudeteil in Betrieb genommen.

Auch das Gymnasium Neuenhagen in Märkisch-Oderland bekommt einen Erweiterungsbau. Im Barnim macht die Neugestaltung des Schulstandorts Schwanebeck mit knapp zwölf Millionen Euro den größten Posten aus. Aussaniert habe man aber noch lange nicht, sagt Sprecher Behnke.

So müssen wohl auch in den kommenden Jahren Lernende und Lehrende damit rechnen, dass ihre Schule nach den Sommerferien ein bisschen anders aussieht als vorher.