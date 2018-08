Am kommenden Sonntag wird im Brandenburger Barockkloster Neuzelle ein neues Priorat des Zisterzienserordens gegründet. Doch jetzt ist klar, die Mönche werden künftig nicht im historischen Klosterbau leben.

In der Umgebung von Neuzelle soll ein komplett neues Kloster gebaut werden. Das sagte Abt Maximilian Heim am Montag in Potsdam. Der Ort soll sich im möglichst Umkreis von 10 bis 12 Kilometer des historischen Standortes befinden.

Ein Neubau biete viele Vorteile, so die Mönche. Der wichtigste ist für sie das zurückgezogene Leben. Das sei in der überwiegend weltlich genutzten Klosteranlage von Neuzelle nicht möglich. Vom Tisch sind damit Überlegungen, das ehemalige Kanzleigebäude des Klosters zur Klausur umzubauen. Das Land, dem die 750 Jahre alte Klosteranlage gehört, und die katholische Kirche hätten sich die Kosten für Sanierung und Innenausbau geteilt.

Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD) zeigte Verständnis für die Entscheidung der Mönche. Auch wenn eine Wiederbelebung es Klosterareals schön gewesen wäre, gehe es doch darum, ein Kloster für die Zukunft zu entwerfen. "Insofern trage ich die Entscheidung gerne mit und respektiere das", sagte Münch.