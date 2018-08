Ein Vater soll seine zweijährige Tochter über Wochen gequält und geschlagen haben. Das Mädchen fiel daraufhin ins Koma und starb mehrere Monate später. Geschehen ist das Ganze im vergangenen Jahr in Eberswalde. Nun steht der 29-Jährige vor Gericht. Von Dorett Kirmse

Der Angeklagte soll dem kleinen Mädchen die Kieferknochen gewaltsam auseinander gedrückt und es so zum Essen gezwungen haben. Mit einem Seil soll er die Zweijährige ans Bett gefesselt und mehrfach brutal geschlagen haben. All das, weil er das Kind nur noch als lästiges Übel empfunden haben soll, sagt Gerichtssprecher Frank Draxler.

Es war erschreckend, welche brutalen Szenen der Staatsanwalt am Montag zum Prozessauftakt aus dem Leben der zweijährigen Emily schilderte. Ihr Vater, ein heute 29-jähriger Eberswalder, soll sie Ende 2017 auf grausame Art misshandelt haben. Das Kind fiel ins Koma und starb im April dieses Jahres, mutmaßlich an den Folgen der Misshandlungen.

Dem Angeklagten wird unter anderem mehrfache Körperverletzung sowie Aussetzung und Nötigung vorgeworfen. Ob die kleine Emily an den Verletzungen starb, die der Vater ihr zugefügt hat, soll ein Gutachten klären, das in den kommenden neun Prozesstagen vorgestellt wird. Sollte das der Fall sein, droht dem Angeklagten eine weitaus höhere Strafe.

"Der Vater soll zuletzt am 6. Oktober 2017 dabeigewesen sein, als das Kind die Treppe hinabgestürzt ist. Er soll keinen Arzt geholt haben, sondern erst mehrere Tage später, als das Kind schwer kollabiert ist", sagt Gerichtssprecher Draxler. "Das Kind ist dann mit schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt worden, von denen es sich mutmaßlich nicht erholt hat, und ist dann gestorben."

Das Leben der kleinen Emily war von Anfang an nicht leicht. Die Eltern trennten sich. Die Mutter überließ kurz nach der Geburt dem Vater das alleinige Sorgenrecht. "Emily war schon bald nur noch ein Störfaktor, denn sie passte nicht mehr in die Lebensplanung ihres Vaters", sagte der Staatsanwalt am ersten Verhandlungstag.

Der angeklagte Vater hatte mit seiner neuen Freundin, deren drei Kindern und einem gemeinsamen Kind, eine neue Familie. Gemeinsam lebten sie, wie viele junge Familien, im Brandenburgischen Viertel in Eberswalde. "Ein Problembezirk", sagt der Eberswalder Stadtverordnete und ehemaliger Ortsvorsteher des Brandenburgischen Viertels, Carsten Zinn, der selbst dort wohnt.

"Hier im Viertel herrscht tiefe Bestürzung und tiefe Anteilnahme", sagt Zinn. "Wobei die Tat mich persönlich nicht überrascht. Wir haben hier einen sozialen Brennpunkt, das sind tickende Zeitbomben. Es war nicht das erste und nicht das letzte Mal, schätze ich."

Laut dem "Brandenburger Leitfaden zur Früherkennung von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche" von 2013 kommt Gewalt gegen Kinder und Säuglinge in allen sozialen Schichten vor. Wirtschaftliche Not und soziale Ausgrenzung könnten allerdings Belastungsfaktoren sein, die die Gefährdung eines Kindes erhöhen.