Heute beginnt am Hamburger Landgericht der Zivilprozess gegen das insolvente KTG-Management. Es geht um Schadenersatz-Ansprüche. Nach Auflösung des größten deutschen Agrarkonzerns KTG will der Präsident des Landesbauernverbandes verloren gegangenes Vertrauen in die Landwirtschaft zurück gewinnen.